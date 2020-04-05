Erciş'te, sokaktaki 20 yaş altı gençler taksiyle evlerine gönderildi Erciş'te, sokaktaki 20 yaş altı gençler taksiyle evlerine gönderildiÜLKENİN tamamında daha önce 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Van'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı.

Erciş'te, sokaktaki 20 yaş altı gençler taksiyle evlerine gönderildi ÜLKENİN tamamında daha önce 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Van'ın Erciş ilçesinde zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Sokakta 20 yaş altında olanlar uyarılıp, taksiyle evlerine gönderildi. Türkiye genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilirken, daha önce 65 yaş ve üzerine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da uygulandı. Van'ın Erciş ilçesinde de zabıta ekipleri koronavirüs denetimlerini sıklaştırararak kimlik kontrolunde bulunduı. Çağrılara uymayan 20 yaş altı gençleri, uyaran zabıta ekipleri, yaşı küçük olanları taksiyle evlerine gönderirken, sosyal mesafeye uymayan vatandaşları da uyarararak hatırlatmalarda bulndu. Kaynak: DHA