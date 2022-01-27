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Erciş'te sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı, Murat Kalkan - Yerel

Erciş'te sokak hayvanları unutulmadı Van'ın Erciş ilçesinde kardan dolayı yiyecek bulamakta zorluk çeken sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı.

VAN (İHA) - Erciş'te sokak hayvanları unutulmadı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde kardan dolayı yiyecek bulamakta zorluk çeken sokak hayvanlarına belediye ekipleri sahip çıktı.

Yoğun kar yağışı ve soğuk havanın ardından ilçede yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için Erciş Belediyesi zabıta ekipleri harekete geçti. Belirlenen bölgelere zabıta ekipleri tarafından hayvanlar için mama ve yem bırakıldı. Çalışmalara katılan Erciş Belediyesi Zabıta Memuru Zerrin Şen, "Erciş Belediyesi zabıta ekipleri olarak zorlu geçen kış şartlarından dolayı yiyecek bulamayan sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Belirlediğimiz alanlarda ve onların mama bulamayacakları yerlerde biz devreye girerek onarla mama, gıda ve su veriyoruz" dedi.

Erciş'te sokak hayvanları unutulmadı

Erciş'te sokak hayvanları unutulmadı

Erciş'te sokak hayvanları unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Yerel

Sokak Hayvanları, Zabıta, kar, Van, Yerel, Haber

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