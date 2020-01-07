Erciş'te silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

07.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:32

Van'ın Erciş ilçesi canlı hayvan pazarında belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı ve sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı canlı hayvan pazarında öğle saatlerinde meydana geldi. İki aile arasında çıkan, silah ve sopaların kullanıldığı kavgada İ.K. isimli şahıs yaralandı. İ.K. kaldırıldığı Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybederken, yaralılardan Z.A.S., F.S., K.S. ile Ç.K. ise Erciş ve Van'daki hastanelerde tedavi altına alındı.



Güvenlik güçleri, olası olaylara karşı Erciş Devlet Hastanesi ile Kırkdeğirmen Mahallesi'nde güvenlik önlemleri alırken, ölümlü ve yaralamalı kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA