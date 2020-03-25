Erciş'te sensörlü el dezenfektan noktaları oluşturuldu Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile merkez caddedeki bazı noktalara sensörlü el dezenfektanları yerleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık girişi ile merkez caddedeki bazı noktalara sensörlü el dezenfektanları yerleştirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatlarıyla vatandaşın yoğun olarak kullandığı kaymakamlık binası önü ve belirlenen caddelere sensörlü el dezenfektan otomatları yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Mehmetbeyoğlu, korona virüse karşı ilçemizde gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Korona virüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığımızın belirlemiş olduğu hizmet standartları çerçevesinde şehrimizin farklı noktalarına el dezenfektanı koyuyoruz. Bunun için de en yoğun bölgeleri seçtik. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın da evlerini ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Bu arada vatandaşlarımızın evden çıkmamalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.

Mehmetbeyoğlu, korona virüsüyle mücadele kapsamında yetkililer tarafından yapılan uyarıları dikkate almaları konusunda vatandaşları da uyardı. - VAN

Kaynak: İHA