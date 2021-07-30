Erciş'te sel felaketinin yaraları sarılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde bir süre önce meydana gelen selden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Erciş ilçesinde bir süre önce meydana gelen selden zarar gören vatandaşların yaralarının sarılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, çalışmaların yürütüldüğü mahallelerde incelemede bulundu.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Mehmetbeyoğlu ve Arvas, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki hafta önce sel ve taşkın felaketinden sonra yapılan çalışmaların durum değerlendirmesini yaptıklarını söyledi.

Bölgede oluşan hafriyat, çamur ve kapa parçalarının temizliğini tamamladıklarını, VEDAŞ ekiplerinin trafo değişimine başladığını aktaran Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Elektriğimizi verdik, temiz suyumuzu sağladık. Bundan sonra oluşabilecek bu tip felaketlere maruz kalınmaması için dağın üst tarafında terfi bendi çalışması projemizi yaptık. Onu tamamladıktan sonra bu tip sorunlarla karşılaşmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kimsesizlerin kimsesi olmak için buradayız. Şehrimizin her noktasında vatandaşımızın sevincinde, üzüntüsünde, derdinde yanındayız. Bu vatanın evlatlarına hizmetkar olmak için buradayız. Gönül belediyeciliğini Erciş'e sunmak istiyoruz. 2 hafta önceki afetin izleri silinmek üzere. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması bizleri mutlu ediyor. Bazı aksaklıklar var, hem muhtarlarımızın hem hemşerilerimizin isteklerini dinledik en kısa sürede eksikleri tamamlayacağız."

Milletvekili Arvas ise selden etkilenen mahalleleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Van Büyükşehir Belediyemiz, Erciş Belediyemiz ve Devlet Su İşlerinin ciddi çalışmaları var. Bozulan yolları düzeltiyorlar, biriken çamurlar temizliyorlar, arazi yolları açıyorlar. Mahallelerimizin sıkıntılarını yerinde tespit edip yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Devletimizin her zaman vatandaşının hizmetinde olduğu bir kez daha burada kanıtlanmış olundu. Hamdolsun can kaybımız olmadı. Ama maddi kayıplarımız var. Onun da takipçisi olacağız. En kısa sürede yaralar sarılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca