Erciş'te şeker pancarı üretimi
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Erciş'te şeker pancarı üretimi

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, bu yıl şeker pancarından yüksek verim bekliyor.

Erciş'te şeker pancarı üretimi
12.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:04

Van'ın Erciş ilçesinde çiftçiler, bu yıl şeker pancarından yüksek verim bekliyor.

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, yaptığı açıklamada, devletin sağladığı destekler sayesinde pancar üretiminde artış yaşandığını söyledi.

Şeker pancarı üremini yaygınlaştırmak için kampanya düzenlediklerini anlatan Babacan, şeker üretimiyle ekonomide söz sahibi olmak istediklerini kaydetti.

Çiftçi Mehmet Demir de geçimini şeker pancarından sağladığını ifade ederek, bu sene şeker üretiminden iyi bir gelir elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Mücahit Alkan da bu yıl boş olan tüm arazileri tarıma açtıklarını ve devlet desteğinin kendilerine güven verdiğini aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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