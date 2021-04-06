Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
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Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Barış KUL - Haberler | Güncel
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

VAN'daki Gölağzı Mahallesi'nde bulunan 20 dönüm sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

VAN'daki Gölağzı Mahallesi'nde bulunan 20 dönüm sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Mahalleli, sazlık alanda çok sayıda kuş türü ve yuvasının olduğunu söyledi. 

?Erciş'in Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda, dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Bölgeden alev ve duman yükseldiğini görenler, Erciş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, bataklıkta bulunması nedeniyle yanan bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Alana zor ulaşabilen itfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. 

Mahalleli, bölgede kuş yuvaları ile çok sayıda kuş türünün bulunduğunu belirtti.

Sazlıktaki yangını güçlükle söndürdüklerini belirten Erciş İtfaiye Grup Amirliği itfaiye eri Hatip Yıldız, "İhbarı geldi. Hemen yangının çıktığı Gölağzı Mahallesi'ne geldik. Sazlık alanda çıkan yangını 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdüm" dedi.


Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü
Erciş'te sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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