Erciş'te sazlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Van'ın Erciş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Erciş Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, mahalle sakinlerinin de destek verdi ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı.

İtfaiye Grup Amiri Kutbettin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar gelmesi üzerine yangının çıktığı bölgeye itfaiye ve ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Zeminin bataklık olmasından dolayı çalışmaların güçlükle yürütüldüğünü belirten Aydın, "Bazı noktalara araçlarımız gidemiyordu. O bölgede kepçeler yol açtı. 130 dönümlük sazlık alandan 70 dönümü kurtardık. Mahalle sakinleri de bizlere yardım etti. Teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA