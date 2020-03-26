Erciş'te sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı Erciş Kaymakamlığı ve belediye personelleri, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

Erciş Kaymakamlığı ve belediye personelleri, fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına karanfil dağıttı.

Kaymakamlık ve belediye çalışanları, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fedakarca görev yapan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesindeki sağlık personelleri ziyaret etti.

Personeller, burada sağlık çalışanlarına karanfil hediye ederek lokum ikramında bulundu.

Hastane Başhekimi Uzman Dr. Suat Altın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını ile ilgili bütün önlemlerini aldıklarını söyledi.

Şüphelendikleri hastaları Kovid-19 polikliniğine yönlendirerek gerekli testleri yaptıklarını ifade eden Altın, "Bugün kaymakamlık ve belediye personelleri bizleri ziyaret etti. Sağlık çalışanlarına karanfil dağıttılar. Ziyaretten dolayı ekiplere teşekkür ediyorum."diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bayram Mercimek ise kaymakamlık ve belediye personellerin destek için sağlık çalışanlarına karanfil dağıttığını belirterek, "Ekiplerin bu süreçteki duyarlılığı bize ciddi manada moral verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ekipler, hastane ziyaretinin ardından İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: AA