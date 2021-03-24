Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
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Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü

24.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 19:26
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü

VAN'ın Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu, dere yatağı taşınca yol ve köprülerde çökme meydana geldi, ekili alanlar zarar gördü.

VAN'ın Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu, dere yatağı taşınca yol ve köprülerde çökme meydana geldi, ekili alanlar zarar gördü. 

Erciş ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Salihiye Mahallesi'nde etkili olan sağanak sele neden oldu, dere yatağı taştı. Mahallede köprüler yıkılırken, ekili alanlar da büyük zarar gördü. Selin meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarı alan belediye ekipleri, iş makineleri ile selin olduğu bölgede çalışma başlattı. Sel nedeniyle yolda biriken çamur ve moloz yığınları iş makineleri yardımıyla kaldırılırken, zarar gören köprüler ise onarıldı. Çökme tehlikesi olan yol kenarları toprak ve moloz yığınları ile doldurularak tedbir alındı. 

Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü
Erciş'te sağanak sele neden oldu, yollar ve köprüler çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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