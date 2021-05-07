VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
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VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu.

VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, bahçesinde bulunan kamelya ve otlar balyaları da sel sularına kapıldı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Yukarı Işıklı Mahallesi'nde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle dereler taştı, mahalledeki bazı evler su altında kaldı. Evlerin önündeki ot balyaları ve kamelyalar da sel sularına kapıldı.

Evi sel suları altında kalan mahalle sakinlerinden Sami Şimşek, aniden etkili olan sağanağın sele neden olduğunu ve bazı evlerin sel suları altında kaldığını söyledi.

VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI
VAN ERCİŞ'TE SAĞANAK GÜNLÜK YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ, EVLERİ SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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