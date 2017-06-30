Erciş'te Sağanak Etkili Oldu

Erciş ilçesinde etkili olan sağanak, bazı tarım alanlarına zarar verdi.



Erciş'e bağlı Kozluca Mahallesi'nde sağanak nedeniyle büyük su birikintileri oluştu.



Yağmur suları mahalledeki bazı tarım alanlarına zarar verdi.



Vatandaşlardan Ercan Yıldız, kısa süreli yağışın çok etkili olduğunu ifade etti.



Yıldız, "Vatandaşlar, otunu biçmiş artık taşıyacaktı. Ancak sele dönüşen yağmur hepsini önüne katarak götürdü. Yerde kalan ot bağlarının hiç birini bırakmadı. Vatandaşların büyük zararı oldu. Yazın bostanı ile meşhur olan Kozluca kavun karpuzları artık çıkmıştı. Ancak bunlar da büyük zarar gördü." diye konuştu.