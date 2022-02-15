Erciş'te Peygamber Efendimizi anlama programı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti tarafından 'Edebiyat ve şiir açısından Hz. Muhammed'i (SAV) anlamak' programı düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programda konuşan AK Parti Van Milletvekili Abdullahat Arvas, yaptığı konuşmada, "Allah o zorlu günlerden geçen ülkemizi, bir daha o günleri yaşatmaması adına İslam düşmanlarına fırsat vermemesi için hak ve hakikat bayrağını sürekli yükseklere koymayı bize de nasip etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun" dedi. Erciş İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Ömer Gün ise "İnsanoğlu Peygamberimizin şefkat ve merhamet ikliminde buluşmalı, dünyaya sevgi ve barışı yeniden getirmelidir" ifadelerini kullandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Edebiyatçı Dr. Ömer Demirbağ da, 'Muhammed' isminin Türkçe karşılığının övülen, övülmüş anlamına geldiğini ve birçok ayette Peygamberimiz için "Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik" diye geçtiğini söyledi.

Hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulan programa, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir, bazı kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - VAN

İhlas Haber Ajansı - Yerel