Erciş'te Organize Sanayi Bölgesi'nde Toplantı

Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda OSB'de gerçekleştirilen yatırımlar ele alındı.

OSB'deki birinci etapta sürüdürülen alt ve üst yapı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda yönetim ve denetim kurulu ile ilgili çalışmalar, işlerin hızlı ilerlemesi konuları da görüşüldü.