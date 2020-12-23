Erciş'te öğrencilere tablet desteği
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Erciş'te öğrencilere tablet desteği

23.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 23.12.2020 18:54

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Vanlı öğrencilere dağıtılmak üzere 586 tablet bilgisayar gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitime erişim sıkıntısı yaşayan Vanlı öğrencilere dağıtılmak üzere 586 tablet bilgisayar gönderildi.

Gönderilen tablet bilgisayarlar, özel puanlama sistemi, başarı ve sosyo-ekonomik durumları göz önüne alınarak belirlenen öğrencilere teslim edilmek üzere Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından okul müdürlerine ve öğretmenlere teslim edildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Mehmetbeyoğlu, bu tür hizmetlerin devletin büyüklüğünün bir göstergesi olduğunu söyledi.

Öğrencilere verilen desteğin geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğunu vurgulayan Mehmetbeyoğlu, "Bu tabletlerle evlatlarımız çok güzel eğitim alacaklar ve kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayacaklar. Tabletlerin, Ercişimize, evlatlarımıza ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık İşler ise tabletlerin öğretmenler ve okul müdürleri tarafından öğrencilere dağıtılacağını aktardı.

Erciş'te öğrencilere tablet desteği
Erciş'te öğrencilere tablet desteği
Erciş'te öğrencilere tablet desteği
Erciş'te öğrencilere tablet desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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