Erciş'te öğrencilere "madde bağımlılığı ve kişisel hijyen" eğitimi

20.02.2020 15:10 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:28

Erciş belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle öğrencilere "madde bağımlılığı ve kişisel hijyen" eğitimi verildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Erciş Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini "madde bağımlılığı ve kişisel hijyen" konusunda bilgilendirdi.

Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, öğrencilerin sağlıklı bir yaşam sürmeleri kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Uzmanlar tarafından bir yılda 15 bin lise öğrencimize "madde bağımlılığı ve kişisel hijyen" konularında eğitim verilecek. Öğrencilerimiz bizler için çok önemli. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Siz ne kadar bilinçli olursanız memleketimiz o kadar gelişir ve çağ atlar." diye konuştu.

Programa İlçe Sağlık Müdürü Uzman Doktor Bayram Mercimek, sağlık personelleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA