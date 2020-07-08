Erciş'te öğrenciler için müzik dinletisi etkinliği düzenlendi
Erciş Evrensel Hafızlar Derneğince üniversite sınavlarına giren öğrencilere yönelik müzik dinletisi düzenlendi.
08.07.2020 10:47 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:27
Erciş Evrensel Hafızlar Derneğince üniversite sınavlarına giren öğrencilere yönelik müzik dinletisi düzenlendi.
Derneğe bağlı Gençlik Kitap Kafede düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen alanda keyifli vakit geçirdi.
Kafe sorumlusu Cahver Şahan, öğrencilerin sınav sonrasında stresi atmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunduklarını belirten Şahan, pandemi sürecinin bitmesinin ardından öğrencilere yönelik çeşitli programlar planladıklarını aktardı.
Kaynak: AA