Erciş'te odunluk ve kiler yangını
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Erciş'te odunluk ve kiler yangını

Van'ın Erciş ilçesinde odunluk ve kilerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:20
Erciş'te odunluk ve kiler yangını

'ın ilçesinde odunluk ve kilerde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Odunluk ve kiler olarak kullanılan yerde yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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