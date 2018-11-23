Erciş'te "Müzik Öğretmenleri Korosu" Konser Verdi

Erciş ilçesinde Öğretmenler Günü dolayısıyla Müzik Öğretmenleri Korosu'nca müzik dinletisi sunuldu.

Kaymakamlık Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede meydana gelen depremde hayatını kaybeden öğretmenleri minnetle andıklarını söyledi.

Şimşek, öğretmenlik mesleğinin önemine vurgu yaparak, "Fedakarca çalışan, gece gündüz çalışan, köy demeden şehir demeden öğrencilerimizi geleceğe iyi insan olarak yetiştirmek için gecesini gündüzüne katan tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Programda çeşitli Türküler seslendirildi, Ege yöresine ait oyunlar oynandı.

Etkinliğe, İlçe Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş ve öğretmenler katıldı.