Erciş'te Miraç Kandili programı
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Erciş'te Miraç Kandili programı

10.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:32
Erciş'te Miraç Kandili programı

VAN'ın Erciş ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

VAN'ın Erciş ilçesinde, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programa katılan vatandaşlar, kononavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Erciş ilçesi merkez Van Yolu Cami'nde gerçekleştirilen kandil programında, vatandaşlar koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat etti. Kuran-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan programda vatandaşlar, saat 20.30'a kadar cami de ibadet etti. İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve din görevlilerinin okuduğu Mevlid-i Şerif ve duaların okunmasıyla devam eden program, cami cemaatine mevlit şekerinin dağıtılması ile son buldu.

Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı
Erciş'te Miraç Kandili programı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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