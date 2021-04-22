ERCİŞ'TE MİNİKLER 23 NİSAN'I ERKEN KUTLADI

VAN'ın Erciş ilçesinde anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı, pandemi nedeniyle erken kutladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde anaokulu öğretmen ve öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı, pandemi nedeniyle erken kutladı.

Pandemi tedbirleri kapsamında, Türkiye'nin tamamında 23 Nisan etkinliklerinin yapılacağı cuma günü resmi tatil olarak ilan edildi. Bunun üzerine Erciş ilçe merkezindeki Gül Bahçesi Anaokulu öğretmenleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı bir gün öne alarak pandemi kuralları içinde erken kutladı. Okul bahçesindeki kutlamada, şiirler okuyan minik öğrenciler oyun ve yarışmalarla eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı