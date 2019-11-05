Erciş'te 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' açıldı

05.11.2019 17:13 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:13

VAN'ın Erciş ilçesindeki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde, 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesi hayata geçirildi. Proje ile servislerde yatan çocukların ihtiyaçları karşılanacak.

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında dönemin Başhekimi olan Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İlikler'in öncülüğünde başlatılan 'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesinin ikinci şubesi Erciş'teki Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde hizmete girdi. Açılışa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Üniversitesi Dursun Odabaşı Başhekimi Doç.Dr. Ümit Haluk İliklerden ve sağlık çalışanları katıldı. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, projenin hastanede kalan ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile aileleri için büyük avantaj sağlayacağını söyleyerek, "Bugün bir iyilik hareketi için bir araya geldik. Sağlık personelinin insanlığı, samimiyeti ve kadirşinaslığı böyle bir sosyal sorumluluk projesine ön ayak oldu. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bulunduğumuz binaya baktığımızda sayın Cumhurbaşkanımızın emanet ettiği bu güzel binada, güzel ve farklı şeyler konuşmaya başladık. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Sebahattin Çelik ise, Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan hayırseverlerin gönderdiği malzemelerle mağazayı hizmete açtıklarını ifade ederek, "Toplam 2 bin 176 çocuğumuza bu yardım malzemelerini ulaştırdık. Bu proje sayesinde çocuklar için 12 bin 870 kıyafet bağışı yapıldı. Bu bağışlarla beraber insanlarımız arasında bir iyilik ve sevgi algısı uyandı. Sayın Erciş Kaymakamımızın da desteğiyle Erciş Devlet Hastanesi'nde ikinci şubemizi açtık. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.'Minik Hayaller Çocuk Mağazası' projesiyle ilçede maddi durumu iyi olmayan 500 çocuğun ihtiyaçları karşılanacak.

Kaynak: DHA