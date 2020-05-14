Erciş'te 'Millet Bahçesi' kuruluyor
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Erciş'te 'Millet Bahçesi' kuruluyor

Erciş'te 'Millet Bahçesi' kuruluyor Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 20 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erciş'te 'Millet Bahçesi' kuruluyor
14.05.2020 00:28 | Son Güncelleme: 14.05.2020 00:31

Erciş'te 'Millet Bahçesi' kuruluyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaklaşık 20 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulacak olan Millet Bahçesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Millet Bahçesi projesi, Erciş'te hayata geçiriliyor. Vatandaşların aileleri ile birlikte sosyalleşebileceği modern bir yaşam alanının en kısa zamanda ilçeye kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor. Hayata geçirilecek Millet Bahçesi; spor alanları, biyolojik gölet, çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet parkuru, geniş piknik alanları, mescit ve kafeterya gibi bölümleriyle her yaşa hitap edecek. Tamamlandığında yeşil dokusu ile Erciş'e değer katacak bir projeyi hayata geçirmiş olacaklarını ifade eden Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, "Cumhurbaşkanımızın start verdiği Millet Bahçesi'ni ilçemizde hayata geçirmek üzere proje olarak tamamladık. Bizler, bu kadim kentimizde göreve başladığımız günden beri hizmet aşkı ile Erciş güzelleşecek demiştik. Bu hizmet aşkı hala ilk günkü gibi. İlçemizin daha güzel hale gelmesi, gelecek nesillere daha güzel ve yaşanabilir bir şehir bırakmak için gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle 7/24 çalışıyoruz. Millet Bahçesi projesinin hayata geçmesi ile birlikte halkımız aileleri ile eğlenip, dinleneceği çok güzel mekanlardan birine sahip olacaktır. Toplamda 20 bin 480 metrekare alan üzerine kurulacak olan Millet Bahçesi içerisinde millet kıraathanesi, mescit ve lavabolar, biyolojik gölet, koşu ve bisiklet parkuru ve çocuk oyun alanları yer almaktadır. Böylesine büyük bir projeyi ilçemize kazandırmada katkısı olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, AK Parti Van Milletvekilimiz Abdulahat Arvas ve Van Valimiz Mehmet Emin Bilmez'e Ercişli hemşehrilerim adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İlçemize şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Erciş'te 'Millet Bahçesi' kuruluyor

Kaynak: İHA

Manşet

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