Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
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Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

09.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:10
Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine tepki amaçlı Van'ın Erciş ilçesinde led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

ABD'nin New York kentindeki reklam panosunda yer alan 'Stop Erdoğan' ifadesine tepki amaçlı Van'ın Erciş ilçesinde led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

Times Meydanı'nda, Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen 'Stop Erdoğan' başlıklı reklam, ABD'deki Türk toplumunun gösterdiği tepki üzerine kaldırılırken, Van kent merkezine 100 kilometre uzaklıkta bulunan Erciş ilçesinde de tepkiye neden oldu. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmet Beyoğlu'nun talimatıyla 'Stop Erdoğan' ifadesine yanıt olarak, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı. 


Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı
Erciş'te led ekranlara 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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