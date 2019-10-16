Erciş'te lahana hasadı başladı

16.10.2019 11:58

Van'ın Erciş ilçesinde lahana hasadı başladı.

İlçe genelinde tarlalardan sökümüne başlanan lahanada, verimin beklentilerin üzerinde olması çiftçileri sevindirdi.

Bu yıl verimli bir sezon geçirdiklerini belirten üreticilerden Ramazan Uçar, her biri yaklaşık 35 kilogram gelen kaliteli ve organik lahana yetiştirdiklerini söyledi.

Uçar, "Lahanaları yetiştirirken çok zahmet çekiyoruz. Bu lahana, yöremize has bir tür. Bu sene verim çok iyi. Bir çok il ve ilçeden sebze komisyoncuları ve turşu fabrikası sahipleri gelip lahana satın alıyor." dedi.

Diyarbakır'dan lahana almak için Erciş'e gelen Şeref Kaya, bölgede yetiştirilen lahanaları doğal ve kaliteli olduğu için tercih ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA