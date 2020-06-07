Erciş'te kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı
Van'ın Erciş ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
07.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:18
Van'ın Erciş ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düşen yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Akbaş Mahallesi'nde, yavru köpeğin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, uzun süren çalışma sonucu köpeği düştüğü yerden kurtardı.
Kaynak: AA