Erciş'te "Kuşaklar Buluşması Sempozyumu" düzenlendi
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Erciş'te "Kuşaklar Buluşması Sempozyumu" düzenlendi

Erciş'te 'Kuşaklar Buluşması Sempozyumu' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca - Haberler | Güncel

İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesince, "Kuşaklar Buluşması Sempozyumu" düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Erciş Şubesince, "Kuşaklar Buluşması Sempozyumu" düzenlendi.

Van Yolu Caddesindeki şube binasında gerçekleştirilen sempozyumun ilk oturumunda eğitimci Faik Çiftçioğlu, çocuk ve gençlere yaşamı, tecrübeleri, kentteki aile hayatı ve aile içi ilişkileri hakkında bilgiler verdi.

Geçmişle bugünü kıyaslayarak örnekler aktaran Çiftçioğlu, günümüzdeki imkanların faydalı şekilde kullanılması gerektiğine işaret etti.

Çiftçioğlu, genç ve çocuklara, "Çalışmayı bırakmayın, öfkenize esir olmayın ve içinde bulunduğunuz imkan ve nimetlerin kıymetini bilin." tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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