Erciş'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erciş'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekilerin ilçede denetimlerde bulunması Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı VAN - Erciş'te yeni...

10.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 10.09.2020 14:11

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekilerin ilçede denetimlerde bulunması

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

VAN - Erciş'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Van'da da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kent merkezinde gerçekleştirilen denetime katılarak iş yeri sahipleri ve ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu.

Broşür dağıtan Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek sürücülere kuralları hatırlattı.

Erciş'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Mesut Barzani Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Erol Evgin Deniz Seki Cüneyt Arkın
Spor Erol Bulut Gökhan Töre Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Servet Yardımcı
Daha Fazla İzmir Eylül Antalya Kocaeli
Şu an buradasınız: Erciş'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 14:12:11. #1.15#
title