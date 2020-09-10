Erciş'te Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekilerin ilçede denetimlerde bulunması Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı VAN - Erciş'te yeni...

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve beraberindekilerin ilçede denetimlerde bulunması Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu'nun esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarması Van ve Hakkari'de Kovid-19 tedbirleri denetimi yapıldı VAN - Erciş'te yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Van'da da Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kent merkezinde gerçekleştirilen denetime katılarak iş yeri sahipleri ve ilçe sakinlerine uyarılarda bulundu. Broşür dağıtan Mehmetbeyoğlu, araç kontrol noktalarını denetleyerek sürücülere kuralları hatırlattı. Kaynak: AA