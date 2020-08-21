Erciş'te kovid-19 denetimleri Polislerin düğün salonlarını denetlemesi Polislerin vatandaşları uyarması VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı ve açık düğün salonları denetlendi.

Polislerin düğün salonlarını denetlemesi

Polislerin vatandaşları uyarması VAN (AA) Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı ve açık düğün salonları denetlendi.

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, salonların kapasitesi ile ilgili işletme sahiplerini uyardı.

Düğün salonlarına alınan vatandaşların girişte ateş ölçümlerinin yapılmasını isteyen ekipler, kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacağını duyurdu.

Kaynak: AA