Erciş'te koronavirüsle mücadele çalışmaları - VAN
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.
21.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:33
Van'ın Erciş ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele çalışmaları sürüyor.
Erciş Belediyesince oluşturulan 10 ekip, vatandaşların yoğun kullandığı mekanlarda, İlçe Tarım Müdürlüğü, İlçe Vergi Dairesi, PTT, Gençlik Merkezi ve Adalet Sarayında dezenfekte çalışması yaptı.
Ekipler, cadde ve sokakları da deterjanlı suyla yıkadı.
Kaynak: AA