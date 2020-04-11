Erciş'te koronavirüs tedbirleri
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Erciş, Van, Güncel

Erciş'te koronavirüs tedbirleri

Halk ekmek fırını Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.

11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:07
Erciş'te koronavirüs tedbirleri

Halk ekmek fırını

Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi

Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.

Erciş'te koronavirüs tedbirleri

Kaynak: AA

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