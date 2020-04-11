Erciş'te koronavirüs tedbirleri
Halk ekmek fırını Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
11.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 11.04.2020 18:07
Halk ekmek fırını
Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi
Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.
Kaynak: AA