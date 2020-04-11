Erciş'te koronavirüs tedbirleri Halk ekmek fırını Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı.

Halk ekmek fırını Vefa sosyal gruplarının halk ekmek fabrikasından ekmekleri araca yüklemesi Vefa sosyal gruplarının ekmekleri halka ulaştırması VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ilgili numaraları arayarak ekmek ihtiyacı olduğunu belirten ve evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları ekiplerce karşılandı. Kaynak: AA