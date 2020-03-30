Erciş'te "koronavirüs" sessizliği
Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyulduğu gözlendi.
30.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:14
Van'ın Erciş ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına uyulduğu gözlendi.
Yapılan uyarıların ardından insanların evde kalmayı tercih ettiği ilçede, halkın yoğun kullandığı yerler en sakin günlerinden birini yaşadı.
Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan balık bendi mesire alanı ve Vangölü kıyısındaki yürüyüş, bisiklet ve oyun alanları da boş kaldı.
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Kaynak: AA