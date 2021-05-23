VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
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VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

VAN'ın Erciş Belediyesi ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bıraktı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçede önceden belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama ve su bırakan ekipler, hayvanlara kendi elleriyle su içirip, mama vererek, herkesin bu süreçte hayvanlara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER
VAN ERCİŞ'TE, KISITLAMADA SOKAK HAYVANLARINI BESLEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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