Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
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Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

28.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 28.02.2021 14:36
Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

VAN'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından, hafta sonu uygulanan 2 günlük kısıtlamada sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakıldı.

VAN'ın Erciş Belediyesi ekipleri tarafından, hafta sonu uygulanan 2 günlük kısıtlamada sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve su bırakıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. İlçede önceden belirlenen noktalara sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı. Sokka hayvanları için yiyecek bırakan ekipler, hayvanlara kendi elleriyle yiyecek verirken, bu süreçte herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması çağrısı yaptı.

 


Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı
Erciş'te, kısıtlamada sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

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