Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
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Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması

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Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de start aldı.

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İçişleri Bakanlığı tarafından 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' sloganıyla başlatılan farkındalık çalışması, diğer illerde olduğu gibi Van'ın Erciş ilçesinde de start aldı.

Yayalara öncelik tanınmasına ve can güvenliğine dikkat çekilen uygulama, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe jandarma Komutanı Mehmet Demir, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak, emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yaya geçitlerindeki beyaz renkli şeritlerden bazılarının kırmızı renge boyandığı ekinlikte konuşan Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yapmış olduğu '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' sloganıyla bizde hemen çalışmalarımıza başladık. Yaya geçidinden geçerken sürücülerimizin ve yayalarımızın daha dikkatli olmaları konusunda kırmızı çizgilerimizi çektik. Yapılan kırmızı çizgi uygulamasının insanlarda bir farkındalık oluşturarak meydana gelebilecek olumsuzluklarında önüne geçeceğine inanıyorum" dedi. - VAN

Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması
Erciş'te 'kırmızı çizgi' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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