Erciş'te kilitli parke taşı döşeme çalışmaları Van'ın Erciş Belediyesince, kentte başlatılan kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Erciş Belediyesince, kentte başlatılan kilitli parke döşeme çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Gölağzı, Latifiye, Hacıkaş ve Süleyman mezrası ile Sabanbüken, Yılanlı ve Çakırbey mahalleleri yollarına kilitli parke taşı döşendi.

Tekevler, Camikebir, Örene, Kışla, Kızılören, Akbaş ve Söğütlü mahallelerinde parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor.

Kış mevsimine kadar devam etmesi planlanan çalışmalarda Salihiye, Alkanat, Gökoğlan, Topraklı, Bucakönü, Karlıyayla, Akçayuva, Evbeyli, Pınarlı, Kırkpınar ve Çatakdibi mahallelerinin yollarına da kilitli parke taşı döşenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA