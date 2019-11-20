Erciş'te "Kentsel Dönüşüm Alanı ve Gelişim Projesi"

20.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:18

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kentsel dönüşüm alanı içinde bulunan hak sahiplerinin taleplerini dinledi.

Mehmetbeyoğlu, Kaymakamlık binasındaki salonda, 2011'de meydana gelen deprem sonrası TOKİ tarafından kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen 44 hektarlık alanın içindeki 34 hektarlık bölümün yeniden yapılması için hak sahipleriyle bir araya geldi.

Şehir merkezinin bir an önce modern bir görünüme kavuşması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Mahmetbeyoğlu, hak sahiplerinin görüş ve önerilerinin kendileri için kıymetli olduğunu söyledi.

Depremin ardından Beyazıt, Kışla, Latifiye, Camikebir, Alkanat, Vanyolu ve Salihiye mahallerindeki bazı yerlerin riskli alan olarak ilan edildiğini anımsatan Mehmetbeyoğlu, şöyle konuştu:

"Planlama alanımız, riskli alan sınırı içerisinde yaklaşık 34 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Planlama alanına ilişkin yapılan arazi kullanım analiz sonuçlarına bakıldığında, ticaret ve konut fonksiyonuna sahip yapıların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Alanın güney batı kısmı ağırlıklı olarak ticari yapılardan, kuzey doğusu ise konut alanlarından oluşmaktadır. Sıkıntıların aşılması, 2 ve 3. etap içindeki yapıların yeniden yapılması için üç alternatif sunduk. Bu alternatiflere sizlerin 'istiyorum' veya 'istemiyorum' şeklinde anket formuna cevap vermenizi istiyoruz. Amacımız bir an önce kadim şehrimiz Erciş'i çarpık bir görünümünden kurtarıp modern bir şehir haline getirmektir."

Daha sonra hak sahiplerine veren Mehmetbeyoğlu, dile getirilen taleplerin ilgili bakanlığa sunulacağını aktardı.

Kaynak: AA