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Erciş'te kavga: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erciş'te kavga: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde husumetli olan iki ailenin fertlerin arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Deliçay Mahallesi'nde ikamet eden ve husumetli olan iki ailenin fertleri arasında öğle saatlerinde yeniden kavga çıktı. Erciş Belediyesi yakınlarında çıkan kavgayı polis ayırırken, yaralanan 3 kişi ise ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki ailenin barışmak için dün bir araya geldiği öğrenildi. - VAN

Erciş'te kavga: 3 yaralı

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