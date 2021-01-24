Erciş'te karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erciş'te karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramı

24.01.2021 10:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:44
Erciş'te karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramı

Türk Kızılay görevlileri, Van'ın Erciş ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekiplere yemek ve çay ikramında bulundu.

Türk Kızılay görevlileri, Van'ın Erciş ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekiplere yemek ve çay ikramında bulundu.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçede belediye ekipleri, yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, cadde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla ilçe dışına taşıyor.

Türk Kızılay Erciş Şubesi gönüllüleri de karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramında bulundu.

Erciş Genç Kızılay İlçe Başkanı Nedim Akyol, gece gündüz yolların temizlenmesi için çaba gösteren belediye ekiplerine yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Ekiplere çay ve yemek ikram ettiklerini dile getiren Akyol, özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe merkezinde kar kalınlığı 45 (CM) santimi metreyi buldu.

Karın ardından güzel görüntüler oluştu

İlçede, geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Kar kalınlığının yer yer 45 santimetreye ulaştığı ilçede, Van Gölü sahiline gelen vatandaşlar güzel manzaranı tadını çıkardı, fotoğraf çektirdi.

Vatandaşlardan Ahmet Mesut Özlek, kar yağışının ardından ortaya çıkan güzel manzarayı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Rusya Nijerya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erciş'te karla mücadele ekiplerine yemek ve çay ikramı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 10:56:49. #1.14#
title