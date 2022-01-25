VAN (İHA) - Erciş'te karla mücadele çalışması

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışının ardından belediye ekipleri çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Kar ve fırtınadan kapanan yolların temizlenmesi için çalışma başlatan Erciş Belediyesi, yolları ve caddeleri tek tek temizliyor. Erciş Belediyesi zabıta memuru Alev Has, yoğun kar yağışının ardından başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, "Gece gündüz demeden çalışmaktayız. Yollar, caddeler, sokaklar ve şehir merkezinde biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz" dedi.