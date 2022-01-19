Erciş'te kara saplanan araçları ve içerisindeki 50 kişiyi ekipler kurtardı

VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Gedikdibi Mahallesi'ndeki Aselsan Ortaokulu'ndan evlerine dönüş yapan 1'i öğrenci servisi 10 araç ve içerisindeki yaklaşık 50 kişi, yolda mahsur kaldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle Gedikdibi Mahallesi'ndeki Aselsan Ortaokulu'ndan evlerine dönüş yapan 1'i öğrenci servisi 10 araç ve içerisindeki yaklaşık 50 kişi, yolda mahsur kaldı. Erciş Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri, 5 saatlik çalışma sonucu öğrenci ve vatandaşları kurtardı.

Erciş'te etkili olan kar ve tipi, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Gedikdibi Mahallesi'ndeki Aselsan Ortaokulu'ndan evlerine dönüş yapan 1'i öğrenci servisi 10 araç ve içerisindeki yaklaşık 50 kişi, kar ve tipi nedeniyle Cihangören Mahallesi'nde yolda mahsur kaldı. Bunun üzerine Erciş Belediyesine haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, içerisinde öğrenci servisinin de bulunduğu yaklaşık 10 aracı, yaklaşık 5 saat süren mücadele çalışması sonucunda kurtardı. Yolların açılmasıyla araçlar ilçe merkezine geldi.