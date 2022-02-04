Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi

AA, Necmettin Karaca - Güncel
 - Güncelleme:
Erciş'te kar yağışını fırsat bilen çocuklar gönüllerince eğlendi

Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar kar yağışını fırsat bilerek eğlenceli zaman geçirdi.

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde çocuklar kar yağışını fırsat bilerek eğlenceli zaman geçirdi.

Alkanat Mahallesi'nde çocuklar, okumanın önemine dikkat çekmek için yaptıkları kardan adamın önüne kitap bıraktı. Çocuklar ayrıca, duvarını kardan yaptıkları evde de kitap okudu.

Çocuklardan Kamuran Altaşlı, kitap okumanın önemine dikkati çekmek istediklerini belirterek, "Mahallemizdeki arkadaşlarımızla kardan adam yaptık önüne de kitap bıraktık. Kitap okumayan bir insan kar gibi erir. Buna dikkat çekmek istedik. Umarım bu çalışmamız örnek olur." dedi.

Yunus Demir de "Kitap okuma alışkanlığı çok az. Biz de kardan evin içine kitap bıraktık. Umarım bu alışkanlığı artırırız." şeklinde konuştu.

AA / Necmettin Karaca - Güncel

Kitap, Van, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title