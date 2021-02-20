Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi
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Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi

20.02.2021 13:48 | Son Güncelleme: 20.02.2021 13:55
Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi

VAN'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kısıtlamadan muaf esnaf, belediye ekipleriyle iş yerlerinin önlerini temizleyerek, güne başladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, kısıtlamadan muaf esnaf, belediye ekipleriyle iş yerlerinin önlerini temizleyerek, güne başladı.

Van merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Erciş ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Önceki yıllarda yoğun kar yağışının olduğu ilçede bu mevsim beklenen kar, bölge halkını sevindirdi. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50, ilçe merkezinde ise 15 santimetreye ulaştı. Sokak kısıtlamasından muaf olan esnaf da belediye ekipleriyle birlikte iş yerlerinin önlerini temizleyerek, güne başladı.


Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi
Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi
Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi
Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi
Erciş'te kar yağışı; kısıtlamadan muaf esnaf, dükkan önlerini temizledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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