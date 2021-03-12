Erciş'te kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlar kurtarıldı

Van'ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşların imdadına karla mücadele ekipleri yetişti.

İlçeye 20 kilometre mesafede bulunan Çakırbey Mahallesi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Görüş mesafesinin sıfıra indiği yolda ilerlemekte zorluk çeken vatandaşların imdadına Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda araçlar bulundukları yerden çıkarılarak vatandaşlar güvenli bir şekilde evlerine ulaştırıldı.

Araçlarıyla bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, belediye ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı