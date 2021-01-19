Erciş'te kar temizleme çalışması
19.01.2021 14:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:47
Van'ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok noktasında kar temizleme çalışması yürütüyor.
Van'ın Erciş Belediyesi, ilçenin birçok noktasında kar temizleme çalışması yürütüyor.
İlçede dün gece etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.
Yoğun kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.
Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için çaba gösteren belediye ekipleri, ilçedeki birçok noktada çalışma yürütüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca