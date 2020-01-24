Erciş'te kar küreme çalışması

24.01.2020 16:19 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:24

Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.



İlçede etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Caddelerde biriken kar kütleleri, Van Büyükşehir Belediyesi ile Erciş Belediyesine ait iş makineleriyle yollardan temizlenerek kamyonlarla şehir merkezi dışına taşıyor. Ulaşımın sağlanması için tüm ekipleri karla mücadele için seferber ettiklerini belirten yetkiler, ana arterlerin araç ve yaya trafiğine açık tutulması için de çalışmaların ara verilmeden devam ettiğini belirttiler. Belediye yetkileri, gece buzlanmaya karşı da yolların sürekli tuzlandığını ifade ettiler.



Kar kalınlığının ilçe merkezine 5, kırsalda ise 20 santimetreye ulaştığı kaydedildi. - VAN

Kaynak: İHA