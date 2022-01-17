Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Sağlık

Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber olduVAN Van'ın Erciş ilçesi Topraklı Mahallesi'ndeki kalp hastası Aslan Yaşlı için ekipler seferber oldu.

VAN (İHA) - Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber oldu

VAN Van'ın Erciş ilçesi Topraklı Mahallesi'ndeki kalp hastası Aslan Yaşlı için ekipler seferber oldu.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Topraklı Mahallesi'nde kalp rahatsızlığı olan Aslan Yaşlı için yakınları yardım talep etti. Kar nedeniyle kapanan yollar Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun uğraşları sonuca açılarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi yapılan Yaşlı, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber oldu

Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber oldu

Erciş'te kalp hastası için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Son Dakika Haberleri

Kalp, Van, Sağlık, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title