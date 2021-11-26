Erciş'te "kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

VAN (AA) - Van'ın Erciş ilçesinde "kadına yönelik şiddetle mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık Toplantı Salonunda, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın attırılması, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında sunum yapıldı.

Kadına yönelik şiddeti önlemek için ilçe genelinde yapılan ve yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan Mehmetbeyoğlu, kadına yönelik şiddeti insanlık suçu olarak değerlendirdikleri ve mücadelenin devam edeceğini ifade etti.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Necmettin Karaca - Son Dakika Haberleri

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