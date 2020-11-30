Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi
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Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi

30.11.2020 15:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:49
Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş'te sondaj çalışmalarına başlanacak olan jeotermal su kaynaklarıyla seracılık projesine yönelik yaptığı açıklamada, "Proje ilimize yıllık 150 milyon civarında katma değer sağlayacak" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Erciş'te sondaj çalışmalarına başlanacak olan jeotermal su kaynaklarıyla seracılık projesine yönelik yaptığı açıklamada, "Proje ilimize yıllık 150 milyon civarında katma değer sağlayacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan; Van Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB (TDİSOSB) Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilite Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildi.

DAKA tarafından yaptırılan jeofizik etüt çalışmasıyla Erciş ilçesinde tespit edilen jeotermal kaynak alanlarında jeotermal sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgenin seracılıkta önemli merkezlerden biri olmasına katkı sağlayacak.

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Toplam bütçesi 2 milyon 666 bin 666 TL olan ve Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın yürütücüsü olduğu projenin 2 milyon TL'lik kısmı hibe olarak sağlanacak. Soğuk bölgelerde jeotermal ısıtmayla 12 ay tarımsal üretim yapılabiliyor. Türkiye'de jeotermal ısıtma açısından, Van'ın da içinde yer aldığı 15 il ön plana çıktı. Yıl içinde bölgede sebze ihtiyacının yüzde 90 oranında büyük bir kısmı bölge dışından temin ediliyor. Bölgenin sahip olduğu jeotermal kaynaklar seracılık için önemli bir avantaj sağlarken, tesis edilecek jeotermal ısıtmalı organize seracılık bölgesi ile yılın her döneminde sebzecilik yapılması hedeflendiği bildirildi. Proje kapsamında Van'ın seracılıkta önemli bir konuma gelmesi amaçlanıyor.

Yılda 30 bin ton sebze üretimi

Sözleşmesi imzalanan projeyle 2 Adet bin 250- bin 500 metre derinliğinde jeotermal sondaj kuyusu açılacak. Jeotermal sondaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından; Re-enjeksiyon merkezi, sıcak su toplama ve dağıtım merkezleri, iletim hatları, diğer gerekli tüm inşaat ve tesisat işlerinin uygulama projeleri hazırlanacak. Projenin son aşamasında hazırlanacak fizibilitenin tamamlanmasının ardından, yatırımın fizibil olması durumunda bin dekar alan olarak planlanan Erciş Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB Projesi uygulama safhasına geçilecek. Uygulama safhasında her biri en az 20 dekar kapalı alana sahip 40 adet jeotermal ısıtmalı sera kurulması ve bu seralarda yılda yaklaşık 30 bin ton sebze üretimi yapılması hedefleniyor.

Projenin Van Valiliği'nde gerçekleştirilen imza törenine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Vali Yardımcısı ve YİKOB (Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı) Başkanı Furkan Duman, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katıldı.

"İl ekonomisine 150 milyon TL katkı sağlaması bekleniliyor"

Projenin imza töreninde açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, ilk etapta Erciş ilçesinde bin 250 metre ile bin 500 metre derinlikte jeotermal sondaj kuyusunun vurulacağını belirtti. Proje maliyetinin 2 milyon 600 bin lira civarında olacağını ifade eden Vali Bilmez, "Bunun 2 milyonunu DAKA karşılayacak, 600 bin lirasını projenin birleşeninden olan YİKOB, Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karşılayacaktır. Sıcak su çıktıktan sonra da bina, tesisat, altyapı kısmı için proje yapılacaktır. Bin dönümlük bir alanda bir Organize Seracılık Bölgesi kurulacaktır. Her biri 20 dönümlük 40 adet jeotermal seralar yapılacaktır. Böylece ilimize yıllık 150 milyon civarında katma değer sağlayacak. Bölgemizde sadece Erciş'te değil, Çaldıran, Muradiye ve Özalp'ta da sıcak suyun bulunma ihtimali çok yüksektir. İnşallah jeotermal projesine dayalı Organize Seracılık Bölgesi olacaktır. Projede emeği geçe herkese teşekkür ediyorum. Bu projenin de takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"Organize sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız"

Erciş ilçesinin daha önceden de bölgeyi sebzecilik anlamında beslediğini anımsatan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise "Erciş gerek patatesi, gerek domatesi, gerek lahanası olsun toprağı verimli bir ilçemizdir. Çok verimli topraklarımız var. Topraklarımızı suyla buluşturacağız. Genç nüfusumuz var, onlara istihdam alanları oluşturacağız. Organize sanayi bölgelerimizi çoğaltacağız. Erciş'te Organize Sanayi Bölgemizde yapıldı. Şu anda yatırımcılarını bekliyor. Tarıma Dayalı Jeotermal Seranın da çok güzel ses getireceğini düşünüyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi
Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi
Erciş'te jeotermal su kaynaklarıyla seracılık dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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