Erciş'te istişare toplantısı
Van'ın Erciş ilçesinde kurum amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.
Van'ın Erciş ilçesinde kurum amirleri ve muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi.
Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu başkanlığında Çakırbey Mahallesi'nde gerçekleşen toplantıya, kurum müdürleri ile muhtarlar katıldı.
Toplantıda konuşan Mehmetbeyoğlu, amaçlarının vatandaşların sorunlarına, kurum müdürleriyle çözüm üretmek olduğunu belirtti.
Ardından muhtarlara tek tek söz hakkı veren Mehmetoğlu, dile getirilen sorunların giderilmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.